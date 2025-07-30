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12:02, 30 июля 2025Мир

Премьер Польши допустил приостановку конфликта на Украине

Премьер Польши Туск допустил приостановку конфликта на Украине в ближайшее время
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Конфликт на Украине будет приостановлен в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

По словам политика, есть большие шансы и много признаков, указывающих на такую возможность. При этом Туск не уточнил, на чем основываются его прогнозы.

Ранее Туск заявил, что Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины. В рамках своего выступления, которое транслировало телевидение Польши, Туск отметил, что надеется на участие местных компаний в процессе восстановления. Эта инициатива обсуждалась им лично с президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркнул премьер-министр.

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