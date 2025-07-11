В Польше заявили о желании зарабатывать на Украине

Премьер-министр Туск: Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины

Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины. Об этом заявил журналистам польский премьер-министр Дональд Туск после окончания конференции по восстановлению Украины в Риме, передает РИА Новости.

В рамках своего выступления, которое транслировало телевидение Польши, Туск отметил, что надеется на участие местных компаний в процессе восстановления. Эта инициатива обсуждалась им лично с президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркнул премьер-министр.

Ранее Зеленский сказал польскому лидеру Анджею Дуде о том, что в школе ему не рассказывали о Волынской трагедии. В ответ на это политик усомнился, что многие жители западной части Украины знают о преступлениях прошлого.

Слова Зеленского вызвали неоднозначную реакцию, в том числе и в украинском обществе. Так, депутат Верховной рады Дубинский высказался о том, что Зеленский наврал не только Дуде, но и президенту США Дональду Трампу.