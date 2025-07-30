Путин назвал ключевой для продвижения СВО фактор

Путин назвал патриотизм ключевым фактором для продвижения СВО

Президент России Владимир Путин назвал ключевой фактор для продвижения в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во время встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым президент заявил, что патриотический настрой важен не только для продвижения на СВО, но и для государственности России.

«Да, это очень важно. Это, может быть, самое главное для нашего успешного продвижения не только в рамках СВО — вообще по всем направлениям, по направлениям развития и укрепления российской государственности. Это точно», — сказал глава государства.

Ранее о своем понимании патриотизма рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Для него это любовь к родной стране, а также проявление уважения к старшим поколениям. В свою очередь, президент России Владимир Путин подчеркивал, что патриотизм складывается из любви к семье, малой родине и стране.