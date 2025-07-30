Путин назвал красивое место России

Путин назвал Архыз красивым местом России

Президент России Владимир Путин назвал красивое место в стране. Об этом пишет «Российская газета».

Известно, что Путин встретился с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Во время его доклада о развитии курорта президент высоко оценил Архыз и назвал его красивым местом. Кроме того, Путин поинтересовался у Темрезова катаются ли здесь люди на лыжах. Глава республики ответил, что курорт работает круглый год и не остается без внимания любителей зимних видов спорта.

На встрече Путин также отметил, что открытие аэропорта в Архызе, строительство которого, предположительно, завершится к концу 2028 года, поспособствует увеличению числа туристов. «Увеличится сразу», — заявил он.

Ранее Путин назвал популярное в будущем место для досуга в Калининграде.

