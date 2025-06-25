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17:07, 25 июня 2025Моя страна

Путин назвал популярное в будущем место для досуга в Калининграде

Путин: Третьяковская галерея в Калининграде станет популярным местом для досуга
Мария Винар

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал популярное в будущем место для досуга в Калининграде. Соответствующая запись совещания о ходе создания культурно-образовательных кластеров публикует сайт Кремля.

Глава государства считает, что филиал Третьяковской галереи, который открылся в День России в Калининграде, повысит туристическую привлекательность региона. Путин рассказал, что экспозиции музея познакомят жителей и гостей с художественным наследием России, а студии и творческие мастерские позволят детям и взрослым раскрыть свои таланты и найти занятие по душе.

«Уверен, что это современное музейное пространство станет популярным местом для отдыха, для познавательного досуга, повысит туристический потенциал региона», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что многодетным семьям в России разрешили бесплатно посещать музеи и выставки в любые дни без ограничений. Уточнялось, что некоторые культурные учреждения и парки уже начали устанавливать определенный график, по которому родители с детьми могут бесплатно ходить на мероприятия.

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