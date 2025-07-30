Раскрыта личность попытавшегося закидать банк коктейлем Молотова россиянина

В Пушкине 27-летний фельдшер скорой помощи пытался устроить поджог в банке

Устроить поджог с помощью коктейля Молотова в отделении банка в Пушкине попытался 27-летний фельдшер скорой помощи. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, подозреваемый — 27-летний фельдшер Гатчинской клинической межрайонной больницы. Он попытался поджечь банк по указу мошенников, которые уговорили его оформить кредит на сумму 1,2 миллиона рублей и перевести эти деньги на продиктованный ими счет. Злоумышленники втерлись в доверие фигуранта. По их указу он изготовил коктейли Молотова, надел балаклаву и пошел в банк. Там он бросил одну из бутылок. В здании произошло задымление и возгорание. В этот момент подозреваемый кричал про ограбление. Его задержали другие посетители банка, которые передали его прибывшим правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).