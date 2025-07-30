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23:59, 30 июля 2025Интернет и СМИ

Раскрыта выгода для Трампа в случае замены Зеленского

Strategic Culture: Замена Зеленского поможет Трампу укрепить свой авторитет
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент США Дональд Трамп может пойти на замену украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы укрепить свой авторитет, сообщает Strategic Culture.

В публикации говорится, что «снятие» политика с должности может стать «самой легкой из возможных целей» и поможет вновь «завоевать уважение» президента России Владимира Путина на фоне поставленного Москве ультиматума по урегулированию конфликта. «Послание будет четко выражено Франции, Великобритании и Германии: "Здесь я принимаю решения"», — следует из материала.

Ранее Служба внешней разведки заявила, что США и Великобритания на курорте в Альпах организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и бывшего главнокомандующего Вооруженными силами республики, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждались перспективы замены Зеленского на последнего.

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