Раскрыто отношение россиян к национальному мессенджеру

Почти две трети граждан РФ поддержали создание национального мессенджера

Почти две трети (64 процента) жителей России поддерживают инициативу по созданию национального мессенджера. Отношение россиян к платформе Max раскрывают итоги исследования аналитического центра ВЦИОМ.

Так, 55 процентов пользователей мессенджеров и мобильных приложений выступили за то, чтобы их данные хранились на российских серверах.

«От мессенджера Max пользователи прежде всего ждут высокое и стабильное качество аудио- и видеозвонков, возможность отправки объемных файлов, доступ к государственным сервисам и функции безопасности и приватности», — рассказали специалисты центра.

Также стало известно, что большинство россиян используют мессенджеры прежде всего для общения с близкими. Более второстепенными факторами оказались просмотр новостей и необходимость заходить в мессенджеры по работе или учебе.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург первым в России начнет использовать отечественный мессенджер Max для работы городских служб.