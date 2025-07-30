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12:36, 30 июля 2025Интернет и СМИ

Раскрыто отношение россиян к национальному мессенджеру

Почти две трети граждан РФ поддержали создание национального мессенджера
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Почти две трети (64 процента) жителей России поддерживают инициативу по созданию национального мессенджера. Отношение россиян к платформе Max раскрывают итоги исследования аналитического центра ВЦИОМ.

Так, 55 процентов пользователей мессенджеров и мобильных приложений выступили за то, чтобы их данные хранились на российских серверах.

«От мессенджера Max пользователи прежде всего ждут высокое и стабильное качество аудио- и видеозвонков, возможность отправки объемных файлов, доступ к государственным сервисам и функции безопасности и приватности», — рассказали специалисты центра.

Также стало известно, что большинство россиян используют мессенджеры прежде всего для общения с близкими. Более второстепенными факторами оказались просмотр новостей и необходимость заходить в мессенджеры по работе или учебе.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург первым в России начнет использовать отечественный мессенджер Max для работы городских служб.

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