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10:03, 30 июля 2025Путешествия

Разрушения в аэропорту Камчатки после землетрясения попали на видео

Во время землетрясения в аэропорту Елизово пострадала туристка
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Аэропорт Елизово на Камчатке сильно пострадал во время землетрясения в среду, 30 июля. Разрушения в авиагавани после сейсмической активности попали на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что во время землетрясения с потолка падали панели и очень сильно трясло, рассказали очевидцы. По их словам одна туристка пострадала — разбила голову.

В настоящее время также известно о нескольких задержанных рейсах.

Поземные толчки на Дальнем Востоке оказались сильнейшими с середины прошлого века. После первого землетрясения на Камчатке мощные толчки зафиксировали на Сахалине. В Северо-Курильском районе региона объявили режим ЧС. За землетрясением последовали три волны цунами.

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