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17:10, 30 июля 2025Россия

Реакция российских рыбаков на падение дрона в озеро и мощный взрыв попала на видео

Опубликовано видео падения беспилотника в озеро в Брянской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с падением беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в озеро Орлик в Брянской области. Ролик с эмоциональной реакцией российских рыбаков на инцидент опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах видно дрон самолетного типа, который с характерным звуком двигается над водоемом, удивив находящихся на берегу россиян. Однако через несколько секунд беспилотник резко начинает снижаться, падает в воду и взрывается. «Сейчас рыба пойдет, а лодки нету!» — восклицает один из рыбаков.

Как пишет издание, беспилотник был именно уничтожен. Вероятно, речь идет о системе радиоэлектронной борьбы.

Ранее в сети появилось видео уничтожения беспилотника средствами противовоздушной обороны России на юге Подмосковья. На кадрах видно, как летящий в небе дрон взрывается, что сопровождается огненной вспышкой и эмоциональной реакцией оператора.

ЖЗЛ
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