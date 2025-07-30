Реакция российских рыбаков на падение дрона в озеро и мощный взрыв попала на видео

Опубликовано видео падения беспилотника в озеро в Брянской области

В сети появилось видео с падением беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в озеро Орлик в Брянской области. Ролик с эмоциональной реакцией российских рыбаков на инцидент опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах видно дрон самолетного типа, который с характерным звуком двигается над водоемом, удивив находящихся на берегу россиян. Однако через несколько секунд беспилотник резко начинает снижаться, падает в воду и взрывается. «Сейчас рыба пойдет, а лодки нету!» — восклицает один из рыбаков.

Как пишет издание, беспилотник был именно уничтожен. Вероятно, речь идет о системе радиоэлектронной борьбы.

Ранее в сети появилось видео уничтожения беспилотника средствами противовоздушной обороны России на юге Подмосковья. На кадрах видно, как летящий в небе дрон взрывается, что сопровождается огненной вспышкой и эмоциональной реакцией оператора.