Россияне получили возможность автоматически покупать билеты на поезда из листа ожидания

РЖД запустили автоматическую покупку билетов из листа ожидания

Российские железные дороги (РЖД) запустили автоматическую покупку билетов на пассажирские поезда из листа ожидания. Об этом РЖД сообщает в официальном Telegram-канале.

Россияне получили возможность автоматически приобретать билеты на поезда дальнего следования из сервиса «Лист ожидания». Новый функционал освобождает пассажиров от необходимости следить за появлением уведомлений с предложением оплатить билеты в течение двух часов.

«Оставляя заявку на билеты на уже распроданные поезда, пассажиры теперь могут в личном кабинете на сайте привязать банковскую карту и указать лимит суммы, которую готовы потратить на желаемую поездку. Как только в поезде появится свободное место, система сама спишет средства и оформит билет без участия человека», — отметили в РЖД.

Уточняется, что с помощью листа ожидания пассажиры за год приобрели 720 тысяч билетов. Сервис стал также доступен в мобильном приложении перевозчика.

Ранее сообщалось, что в России ограничат продажу электронных железнодорожных билетов через сторонние агрегаторы. Соответствующий закон приняла Госдума в ходе пленарного заседания.