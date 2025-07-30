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18:00, 30 июля 2025Путешествия

Россияне получили возможность автоматически покупать билеты на поезда из листа ожидания

РЖД запустили автоматическую покупку билетов из листа ожидания
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российские железные дороги (РЖД) запустили автоматическую покупку билетов на пассажирские поезда из листа ожидания. Об этом РЖД сообщает в официальном Telegram-канале.

Россияне получили возможность автоматически приобретать билеты на поезда дальнего следования из сервиса «Лист ожидания». Новый функционал освобождает пассажиров от необходимости следить за появлением уведомлений с предложением оплатить билеты в течение двух часов.

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«Оставляя заявку на билеты на уже распроданные поезда, пассажиры теперь могут в личном кабинете на сайте привязать банковскую карту и указать лимит суммы, которую готовы потратить на желаемую поездку. Как только в поезде появится свободное место, система сама спишет средства и оформит билет без участия человека», — отметили в РЖД.

Уточняется, что с помощью листа ожидания пассажиры за год приобрели 720 тысяч билетов. Сервис стал также доступен в мобильном приложении перевозчика.

Ранее сообщалось, что в России ограничат продажу электронных железнодорожных билетов через сторонние агрегаторы. Соответствующий закон приняла Госдума в ходе пленарного заседания.

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