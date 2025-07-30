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12:42, 30 июля 2025Россия

Россиянин поджег машину отказавшей ему в знакомстве женщины и попал на видео

Житель Казани поджег машину отказавшей ему в знакомстве женщины и попал на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Жесть Казани»

Житель Казани поджег машину отказавшей ему в знакомстве женщины и попал на видео. Снятые очевидцем кадры опубликовал Telegram-канал «Жесть Казани».

На ролике россиянин ругает матом продавщицу. Мужчина никак не реагирует на ее требование отойти. Затем, уже выйдя на улицу, он начинает разбивать лобовое стекло ее автомобиля.

После склейки автомобиль уже охвачен пламенем. Канал утверждает, что машина принадлежит отвергшей ухаживания горожанина россиянке.

Ранее в Курганской области мужчина заживо сжег возлюбленную и ее друзей в строительном вагончике, перед этим заперев их, лишив тем самым шанса на спасение. После задержания фигурант дал признательные показания, причиной его поступка, по версии следствия, стала ревность.

ЖЗЛ
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