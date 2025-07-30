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19:50, 30 июля 2025Силовые структуры

Россиянин в парке напал на несовершеннолетнюю с целью изнасиловать и задушить

В Петрозаводске осудили мужчину, надругавшегося и убившего несовершеннолетнюю
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Matt Mawson / Getty Images

В Петрозаводске осудили мужчину, надругавшегося и расправившегося с несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 30, 131 («Покушение на изнасилование») и 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, 5 июня 2024 года в лесном массиве на территории Петрозаводска обвиняемый в состоянии наркотического опьянения попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку. После, чтобы его не раскрыли, он решил с ней расправиться, лишив возможности дышать.

Следователи и криминалисты СК в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого. Вину в преступлении он признал не полностью.

Суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что насильник напал на россиянку на пляже.

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