Российский регион попал под массированный удар ВСУ

Гладков сообщил об атаке ВСУ на 11 населенных пунктов Белгородской области

Белгородская область попала под массированный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) — атаке подверглись 11 населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском округе в городе Шебекино в результате обстрела различные повреждения зафиксированы в пяти частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и заборы. (...) Село Новая Таволжанка дважды подверглось обстрелам», — написал он.

Атакам также подверглись села Никольское, Двулучное, Соболевка, Борки, поселки Уразово, Отрадовский, Красная Яруга, а также хутора Леоновка и Бабка. Там повреждения получили пять частных домов, два социальных объекта, коммерческое и сельхозпредприятия, а также несколько транспортных средств.

В этот же день появилось видео с места попадания украинского беспилотника в многоэтажку в Белгороде. На нем видно повреждения, которые получил многоквартирный дом. Сведений о пострадавших не поступало.