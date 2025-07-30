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20:00, 30 июля 2025Россия

Российский регион попал под массированный удар ВСУ

Гладков сообщил об атаке ВСУ на 11 населенных пунктов Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Колядин / ТАСС

Белгородская область попала под массированный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) — атаке подверглись 11 населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском округе в городе Шебекино в результате обстрела различные повреждения зафиксированы в пяти частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и заборы. (...) Село Новая Таволжанка дважды подверглось обстрелам», — написал он.

Атакам также подверглись села Никольское, Двулучное, Соболевка, Борки, поселки Уразово, Отрадовский, Красная Яруга, а также хутора Леоновка и Бабка. Там повреждения получили пять частных домов, два социальных объекта, коммерческое и сельхозпредприятия, а также несколько транспортных средств.

В этот же день появилось видео с места попадания украинского беспилотника в многоэтажку в Белгороде. На нем видно повреждения, которые получил многоквартирный дом. Сведений о пострадавших не поступало.

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