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07:50, 31 июля 2025Спорт

«Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фото в топе с откровенным вырезом

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @lindsaymariebrewer

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», показала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка позировала в черном топе с откровенным вырезом. Она снимала себя на телефон. Пост собрал более тысячи лайков.

С 2009 по 2014 год Брюэр участвовала в региональных и национальных соревнованиях по картингу в США, включая чемпионаты страны. В 2024 году она перешла в серию Indy NXT, выступая за команду Juncos Hollinger Racing.

Ранее немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, встала на колени в обтягивающих бирюзовых шортах и белом топе. Она написала, что с трудом переносит жару, которая установилась в Европе.

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