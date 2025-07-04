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08:00, 4 июля 2025Спорт

Самая сексуальная спортсменка мира встала на колени в обтягивающих шортах

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Скриншот: @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке легкоатлетка встала на колени в обтягивающих бирюзовых шортах и белом топе. Она написала, что с трудом переносит жару, которая установилась в Европе. На спортсменку подписано более пяти миллионов человек.

Шмидт отбиралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она выступала в составе сборной Германии в эстафете на дистанции четыре по 400 метров.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе немецкой сборной в эстафете четыре по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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