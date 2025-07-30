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10:25, 30 июля 2025Моя страна

Самый высокий вулкан в Евразии активизировался и попал на видео

Вулкан Ключевская сопка плюнул лавой и задымил пеплом на Камчатке
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Самый высокий вулкан в Евразии — Ключевская сопка — активизировался на Камчатке. Он плюнул лавой и задымил пеплом. Ситуация попала на видео, которое публикует Telegram-канал Amur Mash.

Специалисты предупреждают, что действующий вулкан может выпустить столбы пепла высотой до 10 километров. В его кратере сейчас накапливается лава, которая вскоре выйдет наружу.

Ключевская сопка является одним из самых активных вулканов мира. Его высота составляет 4,85 тысячи метров. Он находится в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Этой ночью на Камчатке произошло сильнейшее землетрясение с 1952 года. После этого на Курилы обрушилось несколько цунами. Жертв в результате стихийного бедствия нет.

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