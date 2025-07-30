Шафер потерял штаны у алтаря на свадьбе. Соответствующий пост появился в X (ранее — Twitter).

Пользователь сети с никнеймом @DeanoGorton опубликовал видео, в котором был запечатлен момент обмена свадебными клятвами между невестой и женихом. Рядом с ними стояли трое шаферов в темно-синих костюмах и фиолетовых галстуках. В середине торжественной церемонии у одного из мужчин слетели штаны. На размещенных кадрах видно, что он остался в пиджаке, рубашке и трусах. После конфуза мужчина быстро их надел.

Ролик стал вирусным, набрав более 4,7 миллиона просмотров. Зрители решили прокомментировать инцидент. «Терпение жениха — золото», «Все гости такие сдержанные, как будто никто ничего не заметил», «Как эти люди не катаются по полу от смеха, мне непонятно», «Похоже, это не первый раз, когда чувак снимает штаны на свадьбе», «Почему-то мне кажется, что это постановка», — писали пользователи сети.

Ранее сообщалось, что жительница США Алисса Кадена смутила подписчиков размером своего платья для свадьбы.