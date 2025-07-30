Школьник из России успешно сдал жим лежа и установил два рекорда

Школьник из Челябинска Василий Филичкин успешно сдал жим лежа и установил рекорд

Школьник из Челябинска Василий Филичкин успешно сдал жим лежа и установил целых два рекорд — российский и мировой. Об этом сообщает «ЧелябинскСегодня».

13-летний россиянин сдавал нормативы на азиатских соревнованиях по пауэрлифтингу. У школьника отныне есть два сертификата всемирной организации по данному виду спорта, подтверждающих его рекорды.

Филичкин, как отмечается, сделал жим лежа в однослойной софт экипировке в возрастной категории от 13 до 15 лет. Он оказался первым как в стране, так и в мире, кто поднял вес в 90 килограммов.

Уточняется, что школьник занимается в челябинской секции «Атлет» с тренером Дмитрием Абрамовым. Также юноше помогает его дед Владимир Филичкин. Именно он, как известно, посоветовал внуку «заказать на последний подход такой впечатляющий вес», пишет издание.

Ранее шестилетняя спортсменка из Краснодара оказалась в Книге рекордов России: она сделала максимальное число повторений одного из гимнастических элементов в своей возрастной категории. За минуту девочка выполнила 20 подъемов ног.

Также еще одна школьница из Ульяновской области побила рекорд России, пробежав дистанцию в три тысячи метров. Известно, что девятилетняя Алина Вепринцева сделала это за 12 минут и 15 секунд.