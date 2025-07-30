Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:25, 30 июля 2025Моя страна

Школьник из России успешно сдал жим лежа и установил два рекорда

Школьник из Челябинска Василий Филичкин успешно сдал жим лежа и установил рекорд
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom  

Школьник из Челябинска Василий Филичкин успешно сдал жим лежа и установил целых два рекорд — российский и мировой. Об этом сообщает «ЧелябинскСегодня».

13-летний россиянин сдавал нормативы на азиатских соревнованиях по пауэрлифтингу. У школьника отныне есть два сертификата всемирной организации по данному виду спорта, подтверждающих его рекорды.

Филичкин, как отмечается, сделал жим лежа в однослойной софт экипировке в возрастной категории от 13 до 15 лет. Он оказался первым как в стране, так и в мире, кто поднял вес в 90 килограммов.

Уточняется, что школьник занимается в челябинской секции «Атлет» с тренером Дмитрием Абрамовым. Также юноше помогает его дед Владимир Филичкин. Именно он, как известно, посоветовал внуку «заказать на последний подход такой впечатляющий вес», пишет издание.

Ранее шестилетняя спортсменка из Краснодара оказалась в Книге рекордов России: она сделала максимальное число повторений одного из гимнастических элементов в своей возрастной категории. За минуту девочка выполнила 20 подъемов ног.

Также еще одна школьница из Ульяновской области побила рекорд России, пробежав дистанцию в три тысячи метров. Известно, что девятилетняя Алина Вепринцева сделала это за 12 минут и 15 секунд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть большие шансы». Конфликт на Украине могут приостановить в ближайшее время. Что известно?

    Сорваны планы устроить поджог в российском регионе

    В США раскритиковали идею купить Командорские острова у России за 15 миллиардов долларов

    17-летний подросток не выжил в российском лагере из-за отравления

    Миссионеров уличили в тайных проповедях для неконтактных народов при помощи дронов

    Российская продавщица подралась с зумером и попала на видео

    Страна НАТО решила закупить тысячи единиц бронетехники

    В России ответили на ультиматум Трампа о десятидневном отсчете

    Пепелище на месте сгоревших цыганских домов в российском регионе сняли на видео

    Популярная российская блогерша рассказала о похудении на 30 килограммов за полгода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости