Сильнейшие борцы мира приедут в Чечню

Сильнейших борцов мира пригласили на турнир в Грозный

Сильнейших борцов мира пригласили в Грозный на Международный турнир по вольной борьбе памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом написал в своем Telegram-канале министр спорта Чечни Ахмат Кадыров.

По его словам, турнир проводился с 2009 по 2019 годы. «В этом году мы вновь соберем сильнейших борцов со всего мира, чтобы продолжить славную традицию соревнований, посвященных памяти Ахмата-Хаджи Кадырова. Этот турнир станет не только спортивным состязанием, но и важным событием, объединяющим атлетов, тренеров и болельщиков в духе честной борьбы и уважения к традициям», — рассказал министр.

Победитель получит денежный приз в размере пяти тысяч долларов, тренеру вручат тысячу долларов. Спортсмена, занявшего второе место, наградят призом суммой три тысячи долларов, за третье место — полторы тысячи долларов.

Спортивное событие пройдет 2-3 октября в Республиканском центре борьбы имени Бувайсара Сайтиева в Грозном.