Свыше 70 мигрантов нашли на российском кладбище

В Сургуте более 70 мигрантов поймали на территории городского кладбища

В Сургуте несколько десятков мигрантов поймали на территории городского кладбища. Об этом сообщает Telegram-канал «Колоколъ».

По его данным, на кладбище иностранцы организовали нелегальный бизнес. Они предлагали местным жителям услуги по уходу за могилами. По итогам рейда в миграционный отдел доставили свыше 70 мигрантов.

Еще одним местом проведения проверочных мероприятий стал городской рынок. Силовики выявили более 55 тонн нелегальной продукции. Товар был изъят и направлен на экспертизу.

Ранее в Москве на видео сняли строй из более чем сотни мигрантов. Все они были выявлены в ходе массового рейда, проведенного силовиками в столице. Обыски в ходе мероприятия были проведены в кафе, хостелах и торговых центрах столицы. В Росгвардии пояснили, что были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства.