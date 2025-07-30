Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:49, 30 июля 2025Россия

Свыше 70 мигрантов нашли на российском кладбище

В Сургуте более 70 мигрантов поймали на территории городского кладбища
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Сургуте несколько десятков мигрантов поймали на территории городского кладбища. Об этом сообщает Telegram-канал «Колоколъ».

По его данным, на кладбище иностранцы организовали нелегальный бизнес. Они предлагали местным жителям услуги по уходу за могилами. По итогам рейда в миграционный отдел доставили свыше 70 мигрантов.

Еще одним местом проведения проверочных мероприятий стал городской рынок. Силовики выявили более 55 тонн нелегальной продукции. Товар был изъят и направлен на экспертизу.

Ранее в Москве на видео сняли строй из более чем сотни мигрантов. Все они были выявлены в ходе массового рейда, проведенного силовиками в столице. Обыски в ходе мероприятия были проведены в кафе, хостелах и торговых центрах столицы. В Росгвардии пояснили, что были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль прокомментировал ситуацию на Камчатке после сильнейшего землетрясения

    Определены виновные в побеге шестерых российских заключенных через подкоп

    Песков высказался о диалоге России и США по одному вопросу

    Памела Андерсон вышла в свет без макияжа

    «Такое может повториться». Землетрясение на Камчатке оказалось уникальным. Что в нем необычного?

    Запасы дальнобойных ракет у ВСУ оценили

    В Кремле высказались о возможной замене Зеленского на Залужного

    Свыше 70 мигрантов нашли на российском кладбище

    Баканов ознакомился с технологиями НАСА в Хьюстоне

    Украинские военкомы начали использовать скорые для мобилизации в Херсоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости