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11:44, 30 июля 2025Бывший СССР

Тайсон из России рассказал о прошедшей 30 километров под ударами БПЛА колонне бронетехники

В ДНР колонна российской бронетехники прошла 30 километров под ударами БПЛА ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Колонна российской бронетехники с десантом прошла 30 километров под ударами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) для взятия Новоэкономического в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил командир танка 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Тайсон, передает РИА Новости.

«Расстояние [до Новоэкономического] было 30 километров. Впереди у нас были катковые тралы для разминирования дороги. За нами сзади ехали еще БМП, ПРП (бронированная машина пехоты и подвижной разведывательный пункт — прим. «Ленты.ру»), легкая бронированная техника. Воздействие противника было очень большое, неоднократно использовались "Бабы-яги", как у нас называются они. Это большие дроны. И бессчетное количество FPV-дронов», — рассказал он.

По словам военнослужащего, колонна добралась до указанного места, выполнила боевую задачу и вернулась назад.

Минобороны России сообщило о взятии Новоэкономического 24 июля. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группы войск «Центр».

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