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16:33, 30 июля 2025Мир

Трамп сравнил себя с Байденом в одном деле

Трамп высказался о состоянии Байдена на примере игры в гольф
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alastair Gran t/ Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп в ироничной форме высказался о состоянии экс-президента Джо Байдена, комментируя свою игру в гольф. Его слова передает Fox News.

«Вы видели мой удар на первой лунке? Довольно длинный, очень длинный. Это не Джо Байден, скажу я вам. Это не Байден, верно? Это был хороший удар», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты остановили около пяти войн, что гораздо важнее, чем гольф. «Мы только что остановили около пяти войн, так что это гораздо важнее, чем играть в гольф», — сказал он на открытии своего второго поля для гольфа в Шотландии.

До этого президента США обвинили в жульничестве во время игры в гольф. В распространенном видеоролике кедди (помощник игрока в гольфе, который переносит спортивный инвентарь и помогает советами — прим. «Ленты.ру») идет впереди гольф-кара американского лидера, а после бросает мяч в его сторону.

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