Трамп захотел сделать США «столицей мира» в одной отрасли

Бессент: Трамп намерен превратить США в криптовалютную столицу мира

Президент США Дональд Трамп намерен превратить Соединенные Штаты в «криптовалютную столицу мира». Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в комментарии The Washington Post.

«Руководствуясь видением президента, администрация в настоящее время выполняет обещание Трампа сделать Соединенные Штаты "криптовалютной столицей мира"», — написал он.

Бессент добавил, что Трамп вскоре представит еще один важный документ — новый отчет Президентской рабочей группы по рынкам цифровых активов. Он подчеркнул, что целью руководства США является предоставление предпринимателям и инвесторам правовой определенности в криптовалютной отрасли.

Ранее Бессент призвал европейские страны присоединиться к планируемым американским пошлинам против России. «Я призываю наших европейских союзников последовать за нами, если мы введем эти вторичные тарифы», — сказал он.