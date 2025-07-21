В Минфине США пригрозили обсудить с Китаем закупки нефти у России

Глава Минфина США Бессент пригрозил обсудить с Китаем закупки нефти у России

Министр финансов США Скотт Бессент призвал европейские страны присоединиться к планируемым американским пошлинам против России, пишет РИА Новости.

«Я призываю наших европейских союзников, которые раньше громко заявляли о своих намерениях, последовать за нами, если мы введем эти вторичные тарифы», — заявил Бессент.

Министр отметил, что президент США Дональд Трамп повлиял на обсуждение вопроса пошлин, и теперь даже сенат считает, что пошлины могут использоваться как средство санкционной политики.

Ранее Бессент заявил, что введение импортных пошлин президентом США Дональдом Трампом против 14 стран может заставить их пойти на еще более выгодные торговые соглашения с Вашингтоном. По словам министра, в случае, если с 1 августа Трамп все же установит торговые пошлины, он таким образом надавит на правительства зарубежных партнеров. Так он ответил на вопрос журналиста телеканала, возможна ли дальнейшая отсрочка введения пошлин против 14 стран.