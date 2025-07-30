Турист отправился к Балтийскому морю, сорвался со смотровой площадки и не выжил

Bild: Путешественник сорвался со смотровой площадки Рюгена в Балтийском море

Путешественник сорвался со смотровой площадки немецкого острова в Балтийском море и не выжил. Об этом сообщает издание Bild.

По данным источника, 29 июля путешествующий по острову Рюген, Германия, турист отправился на смотровую площадку Виктория. Прибыв на место, он обнаружил брошенный рюкзак и предположил, что кому-то требуется помощь, поэтому вызвал спасателей.

Бригада экстренного реагирования осмотрела местность на вертолете и наткнулась на тело 32-летнего путешественника.

Выяснилось, что он сорвался с площадки, расположенной на высоте около 110 метров над уровнем моря, и пролетел 60 метров вниз. На данный момент ведется расследование инцидента.

Ранее сообщалось о туристке, которая сорвалась со скалы в США и больше суток выживала на горном выступе без еды и воды под дождем. Рюкзак девушки с продовольствием остался на вершине, но спутниковый телефон был при ней.