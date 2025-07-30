У пациента московской клиники внезапно остановилось сердце на приеме у уролога

В Москве пациент частной клиники впал в кому на приеме у уролога

В Москве пациент одной из частных клиник впал в кому на приеме у уролога. Об этом пишет ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, 16 июля мужчина обратился в медучреждение на улице 8 Марта с жалобой на проблемы с мочеиспусканием. Во время подготовки к осмотру у него внезапно остановилось сердце, после чего персонал клиники незамедлительно начал проводить реанимацию, в ходе которой медикам пришлось прибегнуть к уколу адреналина.

В результате сердце удалось запустить, однако в сознание мужчина так и не пришел, впав в состояние комы. Наряд скорой помощи доставил его в реанимацию, но спасти пациента не удалось, и спустя полчаса после госпитализации врачи констатировали смерть.

По данным журналистов, полиция начала проверку по факту произошедшего.

Ранее четырехлетний мальчик впал в кому после лечения зубов в клинике в подмосковном Одинцово. Сообщалось, что причиной состояния ребенка стал наркоз. Спасти его не удалось.