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02:43, 30 июля 2025Мир

Угрозу для США от новых санкций против России оценили

Брюс: Белый дом оценил последствия для США от новых санкций против России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim Bourg / Reuters

Белый дом оценил все последствия от возможного введения новых ограничений в отношении России, в том числе тех, которые могут создать угрозу для США. Об этом заявила представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге для журналистов.

Речь идет о вторичных санкциях, которые США могут ввести против РФ и ее торговых партнеров. «Я бы исходила из того, и всем нам следует поступать таким образом, что учитывались бы все формы воздействия», — сказала Брюс, отвечая на вопрос, не вызывает ли у Вашингтона беспокойства возможный встречный эффект от подобных мер.

Представитель Госдепа подчеркнула, что американский лидер Дональд Трамп не принимает решения «на лету». «Это [такого рода последствия] явно учитывалось с [самого] начала», — добавила она.

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил меры, которые, вероятно, будут применены против России по окончании нового срока ультиматума, если договоренности по Украине не будут достигнуты. Речь идет или о санкциях, или о пошлинах, или «о чем-то другом».

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