Трамп озвучил меры против России после истечения срока по Украине

Трамп: Против РФ по окончании срока применят санкции, пошлины и что-то другое

Президент США Дональд Трамп озвучил меры, которые, вероятно, будут применены против России по окончании нового срока ультиматума, если договоренности по Украине не будут достигнуты. Об этом он рассказал в интервью журналисту газеты New York Post (NYP) Миранде Дивайн.

«После истечения крайнего срока я применю либо санкции, либо пошлины, либо что-то другое», — уточнил американский лидер.

Ранее глава Белого дома заявил об отсутствии реакции президента РФ Владимира Путина на новый ультиматум, согласно которому крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине сокращается до 10-12 дней. Главной жертвой вторичных санкций Трампа может стать мировой рынок энергоносителей.