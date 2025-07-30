В «Бешикташе» сообщили о трансфере футболиста за рекордную для «Спартака» сумму

Технический директор «Бешикташа» Граф: Жедсон продан в «Спартак» за 27 миллионов

Технический директор турецкого «Бешикташа» Эудард Граф сообщил Odds.ru о трансфере португальского полузащитника Жедсона Фернандеша в московский «Спартак».

Он отметил, что сделка закрыта. «Сумма трансфера — 27 миллионов евро», — добавил функционер.

Если слова Графа подтвердятся, то сумма трансфера Фернандеша будет рекордной для «Спартака». Предыдущий рекорд принадлежит тринададцу Ливаю Гарсии, которого москвичи купили зимой 2025 года за 18,7 миллиона евро.

26-летний Фернандеш в прошлом сезоне провел за «Бешикташ» 49 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.