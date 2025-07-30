В Германии зафиксировали более тысячи заявлений против Мерца

Focus: В ФРГ подали более тысячи заявлений против Мерца из-за позиции по Газе

Более тысячи заявлений с обвинениями в адрес канцлера Германии Фридриха Мерцца подали в ФРГ с конца прошлой недели. Все они имеют отношение к гуманитарной ситуации в секторе Газа и позиции Берлина на этот счет, такие данные приводит немецкий журнал Focus со ссылкой на федеральную прокуратуру страны.

Ранее политик Селина Пфистер подала против Мерца уголовный иск, в котором обвинила его в причастности к преступлениям против человечности и военным преступлениям в Газе. Остальные более тысячи уголовных заявлений практически идентичны иску Пфистер. «Почти все обвинения касаются роли Германии в ближневосточном конфликте», — указано в сообщении прокуратуры.