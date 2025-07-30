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20:03, 30 июля 2025Бывший СССР

В квартире «кошелька» Зеленского нашли золотой унитаз

Нардеп Железняк опубликовал фото золотого унитаза кошелька Зеленского Миндича
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

В квартире основателя студии «Квартал 95» Тимура Миндича, которого называют кошельком президента Украины Владимира Зеленского, нашли золотой унитаз. Фото сантехники показал в Telegram депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«Я долго пытался найти людей, у которых есть фотографии оттуда. Откровенно, сначала не поверил, что это правда. Но сразу несколько "гостей" мне подтвердили ее подлинность», — заявил нардеп.

В июле стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины установило прослушку в квартире Тимура Миндича, попасть на запись которой мог и сам Зеленский. При этом неизвестно, были ли записаны обсуждения коррупционных схем политиком и бизнесменом.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий рассказал о планах Зеленского построить для приближенных дворцы под Киевом. По его словам, антикоррупционные органы вели расследование в отношении этих планов.

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