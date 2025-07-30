В Раде признали заход российских военных в Покровск и обвинили главкома ВСУ в провалах

Депутат Рады Безуглая: Российские военные уже вошли в Красноармейск

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая признала заход российских военных в Красноармейск (украинское название — Покровск) и обвинила в провалах главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

«Сырский разгоняет об опасности в Запорожском направлении, чтобы отвлечь от провалов в Покровске. От того, что россияне уже в Покровске», — возмутилась нардеп.

Российский военный блогер Борис Рожин отметил, что боестолкновения идут в городских кварталах. По его словам, это подтверждает, что сплошной линии обороны ВСУ на юге города фактически нет.

Как утверждает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», российские войска значительно продвинулись к Владимировке, они развивают наступление, продолжая расширять выступ к северу от Мирнограда на добропольско-константиновском направлении.

Ранее стала известна доля занятой ВС России территории в Красноармейске. Сообщалось, что под контролем армии РФ находится 1,3 квадратных километра.