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09:34, 30 июля 2025Россия

В России двухлетний ребенок упал в выгребную яму и не выжил

В Иркутской области двухлетний ребенок упал в выгребную яму и не выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В селе Улькан в Усть-Кутском районе Иркутской области двухлетний ребенок упал в выгребную яму и не выжил. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По данным российского издания, родители ненадолго отвлеклись, когда мальчик оказался в выгребной яме. Взрослые пытались его вытащить, однако им мешал деревянный настил.

Ребенок захлебнулся, реанимировать его не удалось. Иркутские следователи возбудили уголовное дело.

До этого стало известно, что в Красноярском крае двухлетний ребенок сбежал от бабушки и захлебнулся в реке.

Еще раньше в Магнитогорске Челябинской области восьмилетний школьник не выжил после посещения бассейна в банном комплексе.

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