В России двухлетний ребенок упал в выгребную яму и не выжил

В Иркутской области двухлетний ребенок упал в выгребную яму и не выжил

В селе Улькан в Усть-Кутском районе Иркутской области двухлетний ребенок упал в выгребную яму и не выжил. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По данным российского издания, родители ненадолго отвлеклись, когда мальчик оказался в выгребной яме. Взрослые пытались его вытащить, однако им мешал деревянный настил.

Ребенок захлебнулся, реанимировать его не удалось. Иркутские следователи возбудили уголовное дело.

До этого стало известно, что в Красноярском крае двухлетний ребенок сбежал от бабушки и захлебнулся в реке.

Еще раньше в Магнитогорске Челябинской области восьмилетний школьник не выжил после посещения бассейна в банном комплексе.