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13:15, 30 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на планы Литвы готовить население к военным действиям

Депутат Колесник раскритиковал планы Литвы готовить население к конфликту
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Литва сама придумала российскую угрозу и нагнетает обстановку, но Россия не угрожает республике, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением политик поделился с «Лентой.ру». Так он прокомментировал информацию о планах Литвы начать подготовку инструкторов по гражданскому сопротивлению на случай военного конфликта.

«Никто им не угрожает, они уже сами придумали эту басню для себя. Они построили укрепления вдоль Немана, с Калининградской областью укрепления построили. (…) Я думаю, что это связано с тем, что Германия собирается размещать оружие на территории Литвы, мы пока нигде оружия не размещаем, но вот они размещают оружие на территории Литвы и понимают, что нам это может не понравиться», — сказал Колесник.

По его мнению, Литва сама придумала опасность и нагнетают обстановку.

Ранее замминистра обороны республики Томас Годляускас заявлял о планах начать подготовку инструкторов по гражданскому сопротивлению на случай экстремальной ситуации или военных действий. Отмечалось, что 150 инструкторов по гражданскому сопротивлению будут обучены в течение пяти циклов, среди записавшихся преобладают чиновники, ответственные за мобилизацию, и представители добровольческих военизированных структур.

Ранее сообщалось, что немецкая армия начала развертывание 45-й бронетанковой бригады в Литве. Новая бригада будет насчитывать 4,8 тысячи человек. Кроме того, ее обеспечат боевыми танками Leopard 2 и еще 44 боевыми машинами пехоты Puma.

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