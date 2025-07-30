Миршаймер предрек тяжелую победу России в конфликте на Украине

Дипломатического урегулирования конфликта на Украине не будет, потому что Киев и Европа не хотят заключить приемлемое для России соглашение, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано в соцсети X.

По его мнению, «все решится на поле боя», в результате чего Россия одержит «тяжелую победу». Профессор предрек, что после этого конфликт станет замороженным.

До этого Миршаймер заявил, что конфликт на Украине можно разрешить, если США и страны Европы прислушаются к России и согласятся на предложенные ею условия. Эксперт подчеркнул, что западные страны постоянно говорят о необходимости немедленного прекращения огня на Украине, не обращая внимания на тот факт, что Россия давно указала на важность заключения осмысленного мирного соглашения перед остановкой боевых действий.