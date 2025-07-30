В США раскритиковали идею купить Командорские острова у России за 15 миллиардов долларов

Американский аналитик Хан раскритиковал идею купить Командорские острова у РФ

В США раскритиковали идею подполковника американской армии Джеффри Фрица купить Командорские острова у России за 15 миллиардов долларов, чтобы «следить за активностью китайских подводных лодок», пишет RTVI.

Как заявил профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан, указанный военачальник просто продолжает общую линию внешней политики президента США Дональда Трампа, который стремится «захватить или же купить стратегически важные территории по всему миру».

По его словам, между американским лидером и президентом России Владимиром Путиным существует явная напряженность, поэтому «маловероятно, что Москва согласится на продажу».

Эксперт предположил, что истинное намерение Вашингтона «заключается в том, чтобы более пристально следить за передвижениями российского флота в регионе, а также обеспечить американское военное присутствие для патрулирования недавно открытых судоходных путей через Полярный круг».

Главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров также усомнился, что Россия согласится на продажу островов США. По его мнению, масштабной скрытой целью Вашингтона является строительство военной базы «для расширения господства над Арктикой — местом растущего геополитического соперничества за контроль над ресурсами».

«Утверждение, что целью будет наблюдение за китайскими подлодками, может быть отчасти правдой», — отметил при этом спикер в беседе с изданием.

Ранее сообщалось, что глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил США продать Аляску России по рыночной цене.