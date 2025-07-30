Глава парламента Крыма Константинов предложил США продать Аляску России

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил США продать Аляску России по рыночной цене, передает РИА Новости.

По его мнению, возможная сделка поможет США немного сократить госдолг. Константинов отметил, что когда-то Аляска была продана за бесценок.

«Это неважный бизнес, но Аляска была открыта, исследована и освоена нашими предками», — пояснил глава крымского парламента.

Он также подчеркнул, что американцы не имеют никакого отношения к Командорским островам.

До этого первый заместитель председателя Госдумы по международным делам Светлана Журова сочла провокацией предложение продать Командорские острова США.

29 июля подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил Вашингтону купить у России Командорские острова, чтобы отслеживать китайские подводные лодки.