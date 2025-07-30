Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил США продать Аляску России по рыночной цене, передает РИА Новости.
По его мнению, возможная сделка поможет США немного сократить госдолг. Константинов отметил, что когда-то Аляска была продана за бесценок.
«Это неважный бизнес, но Аляска была открыта, исследована и освоена нашими предками», — пояснил глава крымского парламента.
Он также подчеркнул, что американцы не имеют никакого отношения к Командорским островам.
До этого первый заместитель председателя Госдумы по международным делам Светлана Журова сочла провокацией предложение продать Командорские острова США.
29 июля подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил Вашингтону купить у России Командорские острова, чтобы отслеживать китайские подводные лодки.