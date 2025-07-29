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14:12, 29 июля 2025Россия

В Госдуме ответили на озвученное в США предложение о покупке российской территории

Депутат Журова назвала провокацией предложение продать Командорские острова США
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dmitriy Utkin / Globallookpress.com

Предложение американского подполковника Джеффри Фрица купить у России Командорские острова является очередной провокацией. Об этом заявила первый заместитель председателя Госдумы по международным делам Светлана Журова, чьи слова приводит «360».

«Россия для Соединенных Штатов стратегический враг, как и Китай. Возможно, попытались таким образом внести небольшой раскол, заставить думать, что вдруг мы и правда пойдем с ними на какую-либо сделку. Но этого не будет», — пояснила депутат.

Ранее Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил Вашингтону купить у России Командорские острова, чтобы отслеживать китайские подводные лодки. Он предложил США приобрести территорию за 15 миллиардов долларов.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Россия не продает свои территории, так говорится в том числе в Конституции страны.

ЖЗЛ
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