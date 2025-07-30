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08:04, 30 июля 2025Мир

В США заявили о неизбежном проигрыше Украины

Риттер: Украина проиграет и будет вынуждена принять мир на условиях России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube заявил, что Украина проиграет в конфликте с Россией и будет вынуждена принять мир на условиях Москвы.

По его мнению, нынешняя украинская власть будет расформирована. «Затем пройдут новые выборы, на которых сформируется пророссийское правительство, которое будет стремиться превратить Украину из несостоявшейся марионетки Запада в члена Союзного государства», —сказал он. Риттер считает, что Украина присоединится к России и Белоруссии и никогда не станет частью Европы.

Также Риттер отметил, что сейчас в окружении президента США Дональда Трампа нет людей, по-настоящему разбирающихся в России и постсоветском пространстве. Поэтому хозяину Белого дома сложно правильно воспринимать описанную реальность.

Ранее глава Белого дома заявил об отсутствии реакции президента РФ Владимира Путина на новый ультиматум, согласно которому крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине сокращается до 10-12 дней. Главной жертвой вторичных санкций Трампа может стать мировой рынок энергоносителей.

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