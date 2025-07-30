Армия России начала активно формировать челюсти будущего котла у Красноармейска

Вооруженные силы (ВС) России начали активно формировать «челюсти» будущего котла у Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«Дроноводы и авиация РФ активно формируют северо-восточные "челюсти" будущего котла за Покровском, рассекая резервы ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») в районе Доброполья и Святогоровки, не давай им собраться и сдвинуться в Водянское, чтобы затем попытаться огрызнуться в районе Родинского», — говорится в публикации.