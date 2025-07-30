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14:51, 30 июля 2025Мир

Захарова назвала оскорблением заявления главы МИД Австрии

Захарова: МИД Австрии оскорбляет свое население, говоря о вступлении в НАТО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер оскорбляет население своей страны, говоря об отказе от нейтралитета и вступлении государства в Североатлантический альянс. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Пункт о вечном нейтралитете Австрии зафиксирован в Московском меморандуме (...). Австрийский министр иностранных дел такими заявлениями оскорбляет население своей страны, большинство граждан которой, а это более 70 процентов, выступает за сохранение внеблокового статуса Австрии», — отметила дипломат.

Захарова указала на то, что для политического руководства стран Европы, в том числе для австрийских властей, уже стало «нормальной практикой» пренебрегать мнением своих граждан в угоду конъюнктуре, а также «в ущерб национальным интересам государства».

27 июля Майнл-Райзингер заявила, что Австрия открыта к обсуждению членства страны в НАТО из-за внешней политики России и ситуации в сфере международной безопасности. Она добавила, что хотя вступление Вены в альянс не поддерживают ни избиратели, ни законодатели, дискуссия о членстве в военном блоке необходима для страны.

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