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14:14, 30 июля 2025Бывший СССР

Зеленский поручил СБУ бороться с теневым флотом России

Зеленский подписал закон о санкциях против теневого флота России
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о санкциях против теневого флота России, который обязывает Службу безопасности Украины (СБУ) бороться с ним. Об этом свидетельствует карточка закона на сайте Верховной Рады.

Закон предусматривает наложение санкций на суда и воздушные суда, которые якобы причастны к теневой транспортировке нефти и нефтепродуктов, оружия и военных.

Согласно документу, сотрудники СБУ обязаны выявлять и противодействовать российским судам, деятельность которых создает реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Ранее Великобритания ввела санкции против 135 якобы связанных с Россией танкеров. По информации Минфина королевства, суда из опубликованного перечня «входят в состав флота, незаконно перевозившего грузы на сумму 24 миллиарда долларов с начала 2024 года».

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