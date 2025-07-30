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17:19, 30 июля 2025Мир

Жителей острова Пасхи начали эвакуировать из-за землетрясения на Камчатке

В Чили начали эвакуацию жителей острова Пасхи из-за землетрясения на Камчатке
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Romina Amato / Reuters

Чилийские власти начали эвакуацию жителей острова Пасхи после предупреждения о возможном цунами, вызванном мощным землетрясением у побережья Камчатки. Об этом сообщила Национальная служба по предупреждению катастроф (SENAPRED) в социальной сети X.

«Внимание! В связи с землетрясением магнитудой 8,8 в России Гидрографическая и океаническая служба ВМФ Чили (SHOA) предупреждает о надвигающемся цунами на остров Пасхи. Просим жителей направиться в безопасную зону», — сказано в публикации.

Ранее власти острова Оаху, на котором расположена столица американского штата Гавайи Гонолулу, также призвали жителей немедленно эвакуироваться из-за угрозы цунами после мощного землетрясения на Камчатке.

30 июля сообщалось, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Также четырехметровую волну цунами заметили в Елизовском районе Камчатки.
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