Жителей Гавайев призвали эвакуироваться после землетрясения на Камчатке

На Гавайях жителей призвали эвакуироваться после землетрясения на Камчатке

Власти острова Оаху, на котором расположена столица американского штата Гавайи Гонолулу, призвали жителей немедленно эвакуироваться из-за угрозы цунами после мощного землетрясения на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС.

«Ожидаются разрушительные волны цунами», — отметили власти. Жителей призвали переместиться в первичную зону эвакуации.

Ранее стало известно, что количество приступов эпилепсии выросло после землетрясения на Камчатке. Уточняется, что жители паникуют из-за трещин в домах. Местные жалуются на повышенное давление, аритмию и эпилепсию. На последний диагноз медики выезжали трижды за последний час.