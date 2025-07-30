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05:33, 30 июля 2025Мир

Жителей Гавайев призвали эвакуироваться после землетрясения на Камчатке

На Гавайях жителей призвали эвакуироваться после землетрясения на Камчатке
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Marco Garcia / Reuters

Власти острова Оаху, на котором расположена столица американского штата Гавайи Гонолулу, призвали жителей немедленно эвакуироваться из-за угрозы цунами после мощного землетрясения на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС.

«Ожидаются разрушительные волны цунами», — отметили власти. Жителей призвали переместиться в первичную зону эвакуации.

Ранее стало известно, что количество приступов эпилепсии выросло после землетрясения на Камчатке. Уточняется, что жители паникуют из-за трещин в домах. Местные жалуются на повышенное давление, аритмию и эпилепсию. На последний диагноз медики выезжали трижды за последний час.

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