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09:21, 31 июля 2025Бывший СССР

Армия России начали уничтожать остатки ВСУ близ Часова Яра

РИА: ВС России уничтожают остатки ВСУ в лесополосах близ Часова Яра
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащие Армии России уничтожают остатки пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Часова Яра. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника разведки бригады с позывным Тэпа.

«В настоящее время операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах. Штурмовики уничтожают их FPV-дронами и ударами артиллерии», — рассказал Тэпа.

Ранее стало известно, что ВС России уничтожили крупнейшую за всю историю СВО группировку ВСУ во время боев в Часовом Яре. Отмечалось, что речь идет о тысячах человек личного состава украинской армии.

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