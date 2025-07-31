РИА: ВС России уничтожают остатки ВСУ в лесополосах близ Часова Яра

Военнослужащие Армии России уничтожают остатки пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Часова Яра. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника разведки бригады с позывным Тэпа.

«В настоящее время операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах. Штурмовики уничтожают их FPV-дронами и ударами артиллерии», — рассказал Тэпа.

Ранее стало известно, что ВС России уничтожили крупнейшую за всю историю СВО группировку ВСУ во время боев в Часовом Яре. Отмечалось, что речь идет о тысячах человек личного состава украинской армии.