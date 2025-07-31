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13:11, 31 июля 2025Силовые структуры

Bentley на гусеницах в российском городе попал на видео

В Петербурге при рейде в гаражном кооперативе полиция нашла Bentley на гусеницах
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Санкт-Петербурге Bentley на гусеницах попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

На видео показан автомобиль черного цвета на танковых гусеницах. Он стоит в кустах.

По данным канала, автомобиль на гусеницах найден 30 июля во время рейда по профилактике миграционных нарушений в одном из гаражных массивов на Шафировском проспекте. Тогда правоохранители проверили около 300 работников местных автомастерских, из них десятки человек оказались иностранцами. Среди них у девяти человек не было документов. Их доставили в отдел. Сейчас решается вопрос о депортации. Помимо этого, силовики проверили 67 автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске силовики нагрянули в казино для мигрантов.

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