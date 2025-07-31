Бывший полковник МВД России получил срок за мошенничество

В Саратовской области осудили экс-полковника МВД за мошенничество

В Саратовской области осудили экс-полковника МВД за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС.

Как установил суд, в период с 2017 по 2022 год один из участников преступной группы был директором филиала компании при МВД для оказания миграционных услуг. При этом он со своим знакомым создал организацию с аналогичными услугами, на платной основе располагающуюся в этом же здании. В результате их действий государственное предприятие недополучило доход. В состав преступной группы входили еще три соучастника.

Николай Межуев, занимая должность главы сервиса, отправлял иностранцев в некоммерческую организацию, где им оказывали платные услуги по оформлению документов, необходимых для пребывания в России.

Межуев в 2010 году ушел в отставку с поста заместителя начальника ГУВД по Саратовской области по тылу. Также он возглавляет региональную общественную организацию помощи ветеранам органов внутренних дел «Правопорядок».

Они признаны виновными по статьям 159 («Мошенничество») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Суд приговорил их к срокам от четырех до восьми лет колонии общего режима, а женщине, входящей в их группу, предоставил отсрочку отбывания наказания до достижения ее ребенком 14 лет.

Ранее сообщалось, что отец раскрывшего правду о сокрытии трупов полицейского расплакался после приговора сыну.