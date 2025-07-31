Делегация одной страны покинула конференцию в Женеве во время выступления Матвиенко

Делегация Литвы покинула конференцию в Женеве во время выступления Матвиенко

В ходе Всемирной конференции спикеров парламента, проходящей в Женеве, делегация Литвы приняла решение покинуть зал, когда слово взяла председатель Совфеда России Валентина Матвиенко. Об этом сообщает портал Delfi.

«Никто на них, на их комариные укусы, на эти клоунады, которые они устроили, уже никто не реагирует», — сказала после произошедшего Матвиенко. Она подчеркнула, что подобными действиями иностранные политики сами себя дискредитируют.

Ранее Матвиенко прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа об ультиматуме для России, заявив, что ультиматумы нужно ставить не России, а Украине.