Матвиенко ответила поставившему новый ультиматум России Трампу

Матвиенко о словах Трампа: Ультиматумы надо адресовать не России, а Украине

Ультиматумы нужно адресовать не России, а Украине, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Так она прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа об ультиматуме для Москвы по конфликту на Украине, передает РИА Новости.

29 июля Трампобъявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для прекращения огня на Украине до 10 дней. По словам Трампа, изначально он давал 50 дней для достижения договоренностей по Украине, так «как хотел быть щедрым», однако поменял решение, потому что не увидел никакого прогресса по этому вопросу.

«Если уж адресовать, как вы говорите, ультиматум, то их надо адресовать украинской стороне, потому что именно они срывают мирные переговоры», — сказала председатель верхней палаты парламента. Она добавила, что ультиматумы — неэффективные способы разрешения конфликтов и серьезных противоречий.

В Госдуме также отреагировали на слова Трампа. Депутат Алексей Чепа назвал ультиматум Трампа непродуктивной формой разговора, а также отметил, что на данный момент изменений во взаимоотношениях двух стран нет